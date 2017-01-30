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9 أطعمة مسببة للإدمان.. تعرف عليها
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9 أطعمة مسببة للإدمان.. تعرف عليها

الإثنين، 30 يناير 2017 09:00 م

هل حاولت تخيّل حياتك دون الشوكولاتة اللذيذة أو المثلجات الشهية أو رقائق البطاطا المقرمشة المالحة؟ إذا كنت ممن لا يحبون الإدمان بأي من أشكاله، فتجهز للتخلص من هذه الأطعمة اللذيذة والتي تعد من أكبر مسببات الإدمان في عالم المأكولات.

وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، عمل فريق من الباحثين على دراسة أنواع الطعام المسببة للإدمان، لتظهر الدراسات بأن تلك التي تحتوي على الكثير من السكر تعد من بين أسوأ الأطعمة وأكثرها تسبباً للمشاكل الصحية، وهي: شطائر البرجر بالجبنة أو “التشيزبرجر”، الفشار بالزبدة، الكعك، رقائق البطاطس المقلية أو “الشيبس”، بسكويت “الكوكيز”، البيتزا، البطاطا المقلية، المثلجات أو “الآيس كريم”، الشوكولاتة.

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