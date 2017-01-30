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وزارة الخارجية الأردنية تتابع ملابسات مقتل مواطن أردني في كندا
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وزارة الخارجية الأردنية تتابع ملابسات مقتل مواطن أردني في كندا

الإثنين، 30 يناير 2017 08:49 م
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قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين، إنها تتابع مع السلطات الكندية ملابسات قضية مقتل مواطن أردني عثر عليه ميتا داخل سيارته وعليه آثار طعن وحرق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن صباح الرافعي الناطق الرسمي باسم الوزارة قولها: “إن مركز عمليات الوزارة يتابع مع السلطات الكندية المختصة وعبر السفارة الأردنية في أوتاوا ملابسات القضية”.

وأضافت أن الشرطة الكندية عثرت على المواطن الأردني ـ الكندي (ط ع) ميتا داخل سيارته في أحد الطرق الخارجية وعليه آثار طعن وحرق ، لافتة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

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