في زيارة رسمية..وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى طهران

وصل وزير الخارجية الفرنسي جاك مارك إيرولت مساء اليوم الاثنين، إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسئولين الإيرانيين.

وبحسب موقع “24 الإماراتي”، فمن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة الرسمية التي تستغرق يومين كلا من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

ويشكل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وفرنسا في مقر وزارة الخارجية من البرامج الرئيسية لزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى طهران.