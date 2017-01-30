أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ميريام ديسالين، الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والبناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، سواء على مستوى القيادة أو على الجانب المؤسسي، وعلى تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب المباحثات التي جرت، اليوم الاثنين، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا الصدد، شدد الزعيمان على أهمية توسيع وتعميق نطاق التعاون بمختلف مجالات العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، واتفقا على مواصلة العمل معًا لتعزيز العلاقة الثنائية، ومنع أي موقف من شأنه أن يقوض من الطبيعة الأخوية والاستراتيجية لهذه العلاقة.

وأشار الزعيمان إلى أنهما يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكدا التزامهما بروح التعاون السائدة في هذا الصدد.

وشدد الزعيمان على ضرورة تعزيز التواصل الوثيق والتشاور المستمر على مستوى القيادة وعلى المستوي المؤسسي، بالنسبة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا كذلك على أهمية تعزيز العلاقات بين مواطني البلدين من أجل تعزيز الثقة المتبادلة على المستوى الشعبي، كما نوها بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ومؤسسات الرأي العام في هذا الصدد.

واتفق الزعيمان على ضرورة الحفاظ على انتظام الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات. وفي هذا الإطار، وافق رئيس الوزراء ديسالين على تلبية دعوة الموجهة من أخيه الرئيس السيسي لزيارة مصر في المستقبل القريب.