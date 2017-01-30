طالب المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أشرف الثلثي، بالإفراج عن عضو لجنة الحوار الوطني صلاح البكوش، الذي اختطف مساء الجمعة الماضية في طرابلس.

وخاطب الثلثي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في طرابلس، مختطفي عضو لجنة الحوار الوطني، بالإفراج عن البكوش “احترامًا لحرية التعبير”.

وأشاد الثلثي بالخطوات التي اتخذها الحرس الرئاسي بتشكيله ثلاثة ألوية في طرابلس وغريان وجبل نفوسة؛ للإسهام في بسط الأمن في كل المناطق لانضمام كوادر أمنية ذات كفاءة عالية.

كما ثمَّن المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجهود التي بذلها عقلاء ومشايخ ترهونة والقرة بوللي، بتوصلهم لاتفاق صلح بين المنطقتين الجارتين بسبب أحداث مساء الجمعة الماضي.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا صلاح البكوش الجمعة الماضي وهو عائد إلى بيته، إذ كان من الداعمين لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، عمل مستشارًا لفريق الحوار السياسي بالصخيرات عن المؤتمر الوطني العام سابقًا.