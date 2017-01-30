 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 08:14 مساءً
روابط سريعة
ميركل: قرار ترامب يتعارض مع المبادئ الأساسية لمساعدة اللاجئين
ميركل

ميركل: قرار ترامب يتعارض مع المبادئ الأساسية لمساعدة اللاجئين

الإثنين، 30 يناير 2017 08:25 م
متابعات

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، انتقاداتها للقيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أنها تستهدف المسلمين.

وقالت ميركل - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو: “إن المعركة الضرورية والحاسمة ضد الإرهاب لا تبرر بأي حال الاشتباه في مجموعات محددة من الناس، وهم في هذه الحالة المسلمون أو المنحدرون من أصول معينة”.

وأكدت ميركل دعمها الكامل للمواطنين الألمان، الذين يحملون جنسية مزدوجة والمشمولين بقرار الحظر، مضيفة: “في رأيي أن هذا التصرف يتعارض مع المبادئ الأساسية للمساعدة الدولية للاجئين والتعاون الدولي”.

وتابعت ميركل: “ستقوم المستشارية ووزارة الخارجية بكل ما يمكن، خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة المتضررين (من القرار) لتوضيح التداعيات القانونية وتمثيل مصالحهم وفقا للقانون”، مؤكدة: “نقوم بمشاورات وثيقة مع شركائنا الأوروبيين بشأن القضية برمتها”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3