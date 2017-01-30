جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، انتقاداتها للقيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أنها تستهدف المسلمين.

وقالت ميركل - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو: “إن المعركة الضرورية والحاسمة ضد الإرهاب لا تبرر بأي حال الاشتباه في مجموعات محددة من الناس، وهم في هذه الحالة المسلمون أو المنحدرون من أصول معينة”.

وأكدت ميركل دعمها الكامل للمواطنين الألمان، الذين يحملون جنسية مزدوجة والمشمولين بقرار الحظر، مضيفة: “في رأيي أن هذا التصرف يتعارض مع المبادئ الأساسية للمساعدة الدولية للاجئين والتعاون الدولي”.

وتابعت ميركل: “ستقوم المستشارية ووزارة الخارجية بكل ما يمكن، خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة المتضررين (من القرار) لتوضيح التداعيات القانونية وتمثيل مصالحهم وفقا للقانون”، مؤكدة: “نقوم بمشاورات وثيقة مع شركائنا الأوروبيين بشأن القضية برمتها”.