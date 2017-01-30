قد يُهيِّئ لك جوُّ الصداقات في المكتب جواً مناسباً للعمل، لكن قبل ذلك عليك تحديد من يُمكنك الثقة بهم في العمل، كما أنه من الذكاء اكتشاف مَن مِن بين زُملائك ليس شغوفاً بك.

تَحدث موقع Business Insider إلى كل من لين تايلور، خبيرة محلية في بيئة العمل ومؤلفة كتاب “روض طاغية مكتبك الرهيب: كيف تتعامل بنجاح مع مديرك الصبياني وتتقدم في عملك”، وأيضاً مايكل كير، متحدث في الأعمال التجارية الدولية ومؤلف كتاب “ميزة الفكاهة”.

وقد جمعنا عبر الحديث معهما بعض الإشارات الخفية، على أن زُملاءك في العمل لا يحبونك،حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1- لديك شعور سيئ

لا تتخطى مشاعرك، إذا كنت تشك في أن شخصاً ما في المكتب ليس سعيداً معك، حاول مُراقبة سلوكه، هل يعامل الجميع بنفس الطريقة؟ أم معك أنت بالأخص؟

2- يسرقون الثناء على أفكارك

تقول تايلور إن زملاء العمل يمكن أن يكونوا “سارقي أضواء”، لكن إذا صبُّوا جهدهم لسرقة الأضواء منك، ومنك أنت فقط، فمن المحتمل أنك تواجه مخرِّبين.

3- يختصرون الحديث معك

إذا كنت تسأل “كيف تسير الأمور؟” ويردون دائماً بِكلمة “بخير” أو “ممتاز”، أو أن رسائلهم بالبريد الإلكتروني دائماً ما تدخل في صُلب الموضوع مباشرةً، ولا يبدأون بكلمة ودية مثل “مرحباً” أو “مساء الخير”، فربما تشير هذه العلامة إلى أنهم ليسوا مِن كبار مُعجبيك، وأضاف كير: “إذا كان يبدو كأنه مراهق متقلب المزاج، فهذه علامة تحذيرية كبيرة”.

4- لا يشاركونك المزاح أو الفكاهة

يقول كير: “المرح هو وسيلة أساسية لتكوين علاقات راسخة في مكان العمل، وعدم دعوتك للدائرة المقربة من المزاح علامة على أن زملاءك قد لا يشعرون بالراحة بما فيه الكفاية تجاهك، ليعتبروك واحداً من فريقهم”.

5- يفرضون سلطة غير مصرح لهم بها

تقول تايلور، إن زملاءك في العمل الذين يرغبون في التدخل في منصبك بالقوة، أحياناً سيلعبون دور المدير، حتى لو لم تكن لديهم أي سلطة.

6- لا يعترفون بوجودك

تقول تايلور، إذا لم يقل زملاؤك في العمل “صباح الخير” عند وصولك أو “ليلة سعيدة” في طريقهم للخروج، فربما يخبرونك أنهم لا يحبونك.

7- يظهرون لغة جسد سلبية

يقول كير، إنه سواء كان ذلك في غمزة عين خفية، أو موقف رافض باستمرار مع تكتيف اليدين على الصدر، أو لا يرفعون أعينهم من على شاشة الكمبيوتر عند دخولك إلى مكاتبهم، ففي الغالب تكشف لغة الجسد الخاصة بزملائك في العمل عن مشاعرهم الحقيقية تجاهك.

8- يتخذون موقفاً دفاعياً تجاهك

يقول كير، إذا اتخذوا مواقف دفاعية فورية ودائمة تجاهك، فهذا يدل على وجود نقص في الثقة، وربما كره عميق.

9- يختلفون معك باستمرار

يعد وأد أفكارك باستمرار إشارة إلى أنهم لا يحبونك، إذ يقول كير: “إذا كنت تشعر وكأن شخصاً يُثبط من كل فكرة حتى قبل الانتهاء من الجملة، فغالباً يكون السبب كرههم الشديد للغاية، وانحيازهم ضد أي شيء تقترحه، حتى وإن كانت فكرة عظيمة”.

10- تكوين عصابة كأيام المدرسة الثانوية

إذا كنت تشعر كأنك في مشهد من فيلم Mean Girls، وأنك غير مدعو للتسكع أو الجلوس مع أي من عصابات المكتب، فربما لا يحبك زملاؤك في المكتب.

11- لا يسألونك أبداً عن حياتك الشخصية

يقول كير، إذا لاحظتَ أن زملاءك يتكلمون مع بعضهم البعض حول أطفالهم أو هواياتهم؛ لكن لا يتطرقون أبداً لتلك المواضيع معك، فمن المحتمل أنهم غير مهتمين بالاستماع إلى حياتك.

12- يُديرون كل صغيرة وكبيرة عندما يتعلق الأمر بعملك وحدك

إذا ترصَّد لك مديرك عند التدقيق معك، فربما لأن عملك لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، أو بشكل آخر، ربما يكونون قد أوقعوا بك، إذ قال تايلور: “في بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوك ما من التنمر، إذ يهتم المدير بمراقبة كل خطواتك ليشعرك بشكل من أشكال الترهيب”.