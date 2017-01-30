12 علامة تكشف كره زملاء العملالإثنين، 30 يناير 2017 08:35 م
قد يُهيِّئ لك جوُّ الصداقات في المكتب جواً مناسباً للعمل، لكن قبل ذلك عليك تحديد من يُمكنك الثقة بهم في العمل، كما أنه من الذكاء اكتشاف مَن مِن بين زُملائك ليس شغوفاً بك.
تَحدث موقع Business Insider إلى كل من لين تايلور، خبيرة محلية في بيئة العمل ومؤلفة كتاب “روض طاغية مكتبك الرهيب: كيف تتعامل بنجاح مع مديرك الصبياني وتتقدم في عملك”، وأيضاً مايكل كير، متحدث في الأعمال التجارية الدولية ومؤلف كتاب “ميزة الفكاهة”.
وقد جمعنا عبر الحديث معهما بعض الإشارات الخفية، على أن زُملاءك في العمل لا يحبونك،حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:
1- لديك شعور سيئ
لا تتخطى مشاعرك، إذا كنت تشك في أن شخصاً ما في المكتب ليس سعيداً معك، حاول مُراقبة سلوكه، هل يعامل الجميع بنفس الطريقة؟ أم معك أنت بالأخص؟
2- يسرقون الثناء على أفكارك
تقول تايلور إن زملاء العمل يمكن أن يكونوا “سارقي أضواء”، لكن إذا صبُّوا جهدهم لسرقة الأضواء منك، ومنك أنت فقط، فمن المحتمل أنك تواجه مخرِّبين.
3- يختصرون الحديث معك
إذا كنت تسأل “كيف تسير الأمور؟” ويردون دائماً بِكلمة “بخير” أو “ممتاز”، أو أن رسائلهم بالبريد الإلكتروني دائماً ما تدخل في صُلب الموضوع مباشرةً، ولا يبدأون بكلمة ودية مثل “مرحباً” أو “مساء الخير”، فربما تشير هذه العلامة إلى أنهم ليسوا مِن كبار مُعجبيك، وأضاف كير: “إذا كان يبدو كأنه مراهق متقلب المزاج، فهذه علامة تحذيرية كبيرة”.
4- لا يشاركونك المزاح أو الفكاهة
يقول كير: “المرح هو وسيلة أساسية لتكوين علاقات راسخة في مكان العمل، وعدم دعوتك للدائرة المقربة من المزاح علامة على أن زملاءك قد لا يشعرون بالراحة بما فيه الكفاية تجاهك، ليعتبروك واحداً من فريقهم”.
5- يفرضون سلطة غير مصرح لهم بها
تقول تايلور، إن زملاءك في العمل الذين يرغبون في التدخل في منصبك بالقوة، أحياناً سيلعبون دور المدير، حتى لو لم تكن لديهم أي سلطة.
6- لا يعترفون بوجودك
تقول تايلور، إذا لم يقل زملاؤك في العمل “صباح الخير” عند وصولك أو “ليلة سعيدة” في طريقهم للخروج، فربما يخبرونك أنهم لا يحبونك.
7- يظهرون لغة جسد سلبية
يقول كير، إنه سواء كان ذلك في غمزة عين خفية، أو موقف رافض باستمرار مع تكتيف اليدين على الصدر، أو لا يرفعون أعينهم من على شاشة الكمبيوتر عند دخولك إلى مكاتبهم، ففي الغالب تكشف لغة الجسد الخاصة بزملائك في العمل عن مشاعرهم الحقيقية تجاهك.
8- يتخذون موقفاً دفاعياً تجاهك
يقول كير، إذا اتخذوا مواقف دفاعية فورية ودائمة تجاهك، فهذا يدل على وجود نقص في الثقة، وربما كره عميق.
9- يختلفون معك باستمرار
يعد وأد أفكارك باستمرار إشارة إلى أنهم لا يحبونك، إذ يقول كير: “إذا كنت تشعر وكأن شخصاً يُثبط من كل فكرة حتى قبل الانتهاء من الجملة، فغالباً يكون السبب كرههم الشديد للغاية، وانحيازهم ضد أي شيء تقترحه، حتى وإن كانت فكرة عظيمة”.
10- تكوين عصابة كأيام المدرسة الثانوية
إذا كنت تشعر كأنك في مشهد من فيلم Mean Girls، وأنك غير مدعو للتسكع أو الجلوس مع أي من عصابات المكتب، فربما لا يحبك زملاؤك في المكتب.
11- لا يسألونك أبداً عن حياتك الشخصية
يقول كير، إذا لاحظتَ أن زملاءك يتكلمون مع بعضهم البعض حول أطفالهم أو هواياتهم؛ لكن لا يتطرقون أبداً لتلك المواضيع معك، فمن المحتمل أنهم غير مهتمين بالاستماع إلى حياتك.
12- يُديرون كل صغيرة وكبيرة عندما يتعلق الأمر بعملك وحدك
إذا ترصَّد لك مديرك عند التدقيق معك، فربما لأن عملك لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، أو بشكل آخر، ربما يكونون قد أوقعوا بك، إذ قال تايلور: “في بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوك ما من التنمر، إذ يهتم المدير بمراقبة كل خطواتك ليشعرك بشكل من أشكال الترهيب”.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح على مطعم في إسطنبول
قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم الشهيرة في مدينة إسطنبول التركية. وذكرت صحيفة (حريت) التركية - في نبأ بثته اليوم الاثنين على موقعها ...Mon, 30 Jan 2017 18:09:54 GMT
-
صاحب شركة يدير شقة دعارة بالإسكندرية لابتزاز رجال الأعمال
ألقت مباحث الأداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، اليوم الاثنين، القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة، يديرها صاحب شركة، ...Mon, 30 Jan 2017 16:36:33 GMT
-
إحالة ضابط شرطة للمحاكمة بالشرقيةMon, 30 Jan 2017 15:20:45 GMT
-
أحداث متوقعة ليوم الثلاثاء 31 يناير
القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية وذلك في قضية الاستيلاء على 2 ...Mon, 30 Jan 2017 14:17:20 GMT
-
اجتماع مجموعة العمل الوطنية بهيئة موانىء البحر الأحمر
بحث اجتماع مجموعة العمل الوطنية NTF لادارة مياه الصابورة والرواسب على السفن المبحرة فى المياه الاقليمية المصرية بالبحر الأحمر فى اجتماعه التاسع اليوم بمقر هيئة ...Mon, 30 Jan 2017 14:33:27 GMT
-
ضبط عاطل تخصص في سرقة محتويات السيارات بشبرا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص فى السرقة من داخل السيارات بشبرا. وكان قوة من وحدة مباحث قسم شرطة شبرا تتفقد الحالة الأمنية بدائرة ...Mon, 30 Jan 2017 14:02:25 GMT
-
"ائتلاف الوطنية" العراقي ينسحب من جلسة البرلمان خلال عرض مرشحي الوزارات
انسحب نواب كتلة “ائتلاف الوطنية” برئاسة كاظم الشمري من جلسة مجلس النواب العراقي احتجاجا على عدم اختيار أي من مرشحي الكتلة وفق الاستحقاق الانتخابي لوزارة الدفاع ...Mon, 30 Jan 2017 14:02:25 GMT
-
"الداخلية": غلق جزئي لكوبري الدقي 5 أيام لصيانة الفواصلMon, 30 Jan 2017 13:29:53 GMT