قالت إيناس البيطار، دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إن القاضى قد طبق القانون عندما أصدر حكمًا برفض قضية الطلاق للضرر، التى أقامتها زوجة موكلها، ابتهال أحمد إسماعيل، إذ سبق أن أقامت المدعية دعوى طلاق منذ 6 سنوات، بسبب حبس الزوج، وتنازلت عن القضية فى وقت لاحق، ووافقت فى محضر جلسة الاستئناف على استمرار زواجها من رجل الأعمال رغم حبسه.

وأكدت “البيطار”، أنه ﻻ يجوزرفع الدعوى مرة أخرى طبقا لنص المادة 145 من قانون المرافعات، لسابقة تنازل زوجة رجل اﻷعمال عن الحق فى رفع الدعوى الماثلة على النحو الثابت بالحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 11658 و11833 و11873 و11972 و11975 لسنة 129 قضائية.

يذكر أن محكمة الأسرة فى مصر الجديدة، برئاسة المستشار كريم جمال، قد قضت، اليوم اﻻثنين، برفض الدعوى المقامة من ابتهال أحمد إسماعيل، التى تطالب فيها بتطليقها من زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، طلقة بائنة للضرر، لسابقة الفصل فيها.