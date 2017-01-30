نرصد أهم 10 انجازات لـ«أسامة الأزهري» في قضية الخطاب الديني

تعامل الكثير مع قضية تجديد الخطاب الديني وفقًا لرؤى وزوايا مختلفة لم تظهر لها نتائج على أرض الواقع، لكن البعض حمّل الدكتور أسامة الأزهري دورًا مهمًا في القضية بصفته عالم أزهري وأول من يتولى منصب المستشار الديني لرئيس الجمهورية.

ليس وزيرًا في حكومة يمتلك آلاف الأئمة تتعامل مع الناس في مختلف بقاع مصر، وليس مسئولًا في الأزهر ليوجه الوعاظ نحو القضية، لكن” الأزهري” عكف على أن يؤدي دوره كشخصية عامة بمبادرات مختلفة وكعالم ديني مستغلًا علمه في قضية فكرية هي الأخطر وفقًا لما يمتلكه من آليات بحكم منصبه.

لم يلخّص الخطاب الديني في أمور دينية فقط لكنه تطرق إلى أهداف اجتماعية بصبغة دينية تؤكد على أن ديننا إنسانية وحضارة ونجاح وعمران في المقام الأول.

العالم الشاب الذي اتسم بالقبول بين الجميع لم يتقاضى أجرًا من أي وسيلة إعلامية ظهر على شاشتها أو جرائد كتب على صفحاتها.. وفقًا لحديث الإعلامي خيري رمضان ...

من هذا المنطلق نرصد أهم 10 عناصر على أرض الواقع تبناها “الأزهري” في قضية تجديد الخطاب الديني حتى الآن.

” الحق المبين في الرد على من تلاعب الدين”

يعد “الأزهري” أول من خرج بمشروع علمي أزهرى مؤصل، يستعرض على مائدة البحث العلمى والتحرير المعرفى الدقيق خلاصة المقولات والنظريات والأفكار التى بنى عليها فكر التيارات السياسية المنتسبة للإسلام فى الثمانين عاما الماضية وهو كتاب”الحق المبين” قيامًا بواجب البيان للناس وصيانة للقرآن الكريم من أن تلتصق به الأفهام الحائرة والمفاهيم المظلمة المغلوطة.

وغزا الكتاب العالم شرقًا وغربًا حتى وصلت عدد طباعته إلى 13 لغة أجنبية مختلفة، ولم يكتفي الأزهري فيه بالرد والتفنيد بل قصد إلى حصر مقولات الجماعات المتطرفة وضبطها وتلخيصها واعتصارها ومواجهتها بالحجة والبراهين.

حملة ترشيد المياه

من منظور أهمية الوعي بقضايا المياه اجتمع” الأزهري “مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية للمساهمة في حملة الترشيد في استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث حيث أكد مستشار الرئيس على تفهمه لتحديات المياه في مصر وعلى دعمه الكامل لكافة الجهود في التعامل مع المياه سواء فيما يخص ترشيدها أو التعديات على النيل والمجاري المائية أو تلويث الموارد المائية.

وأوضح الأزهري أهمية المشاركة في الحملة القومية للتوعية بقضايا المياه والمحافظة عليها سواء من خلال شخصه أو من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية كوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، مؤكدًا أن التراث الإسلامي به عدد من المؤلفات التي تحض على المحافظة على المياه ومنع التعديات على الأنهار وتلويثها.

دعم مستشفى سرطان الأطفال

شارك الأزهري في أغلب الندوات التي تعقدها مستشفى 57357 ، بل لازال حريصًا على تكرار زياراته بعيد عن كاميرات الصحافة والإعلام.

وفي تصريحات له أكد أهمية تقديم الدعم للمستشفى ، وطالب أن تتحول جزء من أموال الزكاة والصدقات للمساهمة في ما تحتاجه المستشفى.

مشروع رؤى

بإطلالة جديدة ومختلفة أطلق” الأزهري” مشروع برنامج “رؤى” إذ يعتبر الأول من نوعه في الرد على المتطرفين فيما يثار من شبهات على قناة ” دي ام سي” والذي يذاع الجمعة من كل أسبوع في تمام الخامسة مساءً.

وقال في تصريحات له إن الحلقات سيكون فيها استعراض لمجموعة رؤى مختلفة أوقاتًا لشخصيات ناجحة في المجتمع وأخرى لشخصيات متطرفة.

وأضاف أن البرنامج مسيرة ممتدة فيها بحر من الرؤى والأطروحات المختلفة، الغرض منها أن نزيل التراب والغبش عن عقلية كل إنسان مبدع محب للعلم شغوف بالعمران خاصة وأن هناك الكثير من الرؤى المتطرفة التي تترك الإنسان في حيرة وترمي به إلى الضياع.

برنامج سر النجاح

تبنى الأزهري عدد من الشخصيات الناجحة في المجتمع المصري من خلال برنامجه “سر النجاح” والذي يذاع على راديو هيتس يومي الجمعة في تمام الثانية ظهرًا والأثنين في تمام التاسعة مساءًا

يستضيف الأزهري الشخصيات الفقيرة والناجحة إذ يقدم لها الدعم مقابل الوصول لأهدافها، و استضاف عدد من الشباب المبتكرين والمخترعين ،ورجال الورش والصناع والحرفيين، معلنا تقديم لهم الدعم في كل ما يحتاجونه لرفعة شأن مصر.

كما التقى -الأزهرى - بـ”عم حسن” صاحب ورشة الرضا لتلميع النحاس والمعادن المقيم فى إمبابة صاحب الإعاقة الجسدية فى قدميه ويده اليسرى.

وأكد أنه سيدعم الأسطى حسن حامد كنموذج ناجح وكفخر وقدوة فى المجتمع المصرى، لأنه لم يستسلم لإعاقته ومرضه بل رضى بقضاء الله عز وجل، ثم كافح واجتهد من أجل عيش حياة كريمة.

لقاءات في الجامعات

زار عدد كبير من جامعات مصر آخرها عقد لقاء مفتوح مع شباب جامعة القاهرة للرد على يثير عقولهم حول التطرف.

وطبعت جامعة القاهرة 10 آلاف نسخة من كتاب “الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين” تم توزيعها على الطلاب خلال اللقاء المفتوح .

يوم عالمي للقضاء على الجوع

كما أطلق مستشار رئيس الجمهورية دعوة للهيئات والمنظمات الدولية والمحلية الرسمية منها وغير الرسمية تخصيص يوم عالمي للقضاء على الجوع والمرض، يتضمن التنافس بين تلك الهيئات في بذل الجهود لمقاومة الفقر والمرض في جميع مناطق العالم، حيث جاءت تلك الدعوة في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للتسامح الذي يمثل خلقًا من أخلاق الإسلام.

الحضارة فريضة إسلامية

دعا “الأزهري” الشباب باختلاف عقائدهم الدينية والفكرية إطلاق هاشتاج على “فيس بوك” و”تويتر” عنوانه: “الحضارة فريضة إسلامية” موضحًا أن الهاشتاج يتضمن الدعوة لتبني سلوكيات حضارية قائمة على التسامح والرفق وتجنب السلوكيات السلبية في التعامل مع الإنسان أو الوطن وإعادة اكتشاف المواهب والعقول والعبقريات، التي تقفز بِنَا خطوات في علوم الفلك والطب والهندسة والإدارة وغير ذلك من علوم الحضارة.

لم يكتفي الأزهري بذلك بل كتب سلسلة مقالات عن أهمية الحضارة في جريدة الأهرام.

الإفراج عن الغارمات

قال الدكتور أسامة الأزهري في تصريحات له إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان “مص