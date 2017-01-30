6 أنواع من المشروعات يمكنك بدؤها دون مالالإثنين، 30 يناير 2017 08:15 م
هل تحلم ببدء مشروعك الخاص مثل ملايين الأشخاص؟ لكن بالطبع هناك العديد من العقبات التي قد تمنعك من تنفيذ ذلك.
قد لا تمتلك الإمكانيات أو الوقت الكافي لمتابعة سير العمل، أو فكرةً صلبة لتبدأ في تنفيذها، أو ربما ترى العائق الأكبر في رأس المال، لكن عدم امتلاكك له المال ليس عذراً لعدم فهناك بعض المشاريع يمكنك تنفيذها دون الحاجة لسيولةٍ مالية كبيرة، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن مجلة Entrepreneur Middle East.
ما الذي تحتاجه لبدء مشروعٍ تجاري؟
الخطوة الأولى هي التعرُّف على الأشياء الأساسية التي تحتاجها لبدء مشروعك، وأيها يحتاج إلى المال، ومنها:
- التخطيط: عليك في البداية أن تضع خطة عمل ونموذجاً مالياً، وبالطبع، هذه الخطوة يمكنك تنفيذها بنفسك ودون تكلفةٍ مالية.
- رخصة تجارية: إذا كنت تخطط لعمل شراكة أو شركةٍ محدودة أو شركةٍ تجارية، سيتعيّن عليك تقديم بعض الأوراق، لكن هذا على الأغلب لن يكلفك سوى بضع المئات من الدولارات، ويختلف المبلغ حسب الرخصة التي ترغب في الحصول عليها، ويُمكن للمواقع الحكومية الرسمية إعطائك معلومتا دقيقة عن هذا الأمر.
- موقع إلكتروني: تصميم المواقع هذه الأيام أصبح مجانياً وسهلاً للغاية، لن تنفق سوى جزء من وقتك لتصميم موقع إلكتروني. وننصحك بالبدء على منصة مواقع بسيطةٍ وشائعة الاستخدام مثل “WordPress”.
- اسم الموقع الإلكتروني: عليك أن تستثمر في علامتك التجارية على الإنترنت منذ اليوم الأول، لكن يمكنك أيضاً إطلاق مشروعك بشكلٍ بدائي إذا كان منتجك مطلوباً وسريع الاستهلاك.
وعلى الأغلب سيكون اختيار اسم مميز هو كل ما تحتاجه لتعريف العلامة التجارية الخاصة بك في البداية، وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكن شراء الاسم بقيمةٍ تصل إلى 10 دولارات (إذا كان الاسم غير مستخدمٍ من قبل). وينصح كاتب التقرير باستخدام موقع “GoDaddy” لشراء أسماء المواقع الإلكترونية.
- التسويق: يمتلك التسويق سمعةً جعلت الكثيرين يعتقدون أنه أمرٌ مُكلفٌ للغاية لكن في الواقع هناك مئات الوسائل الفعالة ببذل بعض المجهود والوقت.
ومن هذه الوسائل: التسويق على الشبكات الاجتماعية، ومُلاءمة مُحتوى موقعك مع محركات البحث، وتسويق المُحتوى، كل ما تحتاجه فعلاً لوضع خطةٍ تسويقية ناجحة.
- التجهيزات: المعدات والمكاتب وغيرها من الأصول المادية تستنزف الموارد المالية بسرعةٍ، لكنك لست بحاجةٍ إليها فبعض المشاريع لا تحتاج هذه المعدات كما سيتضح.
- المنتجات: جميع المشاريع تحتاج لبيع شيءٍ ما، ما يعني بعض الاستثمار المالي في البداية، لكن توجد خدمات عديدة يمكن تقديمها بالاستثمار في الوقت بدلاً من المال.
أنواع المشاريع التي يمكن بدأها
ما هي أنواع المشاريع التي يمكن افتتاحها مع تجنب الأعباء المالية الثقيلة في أيٍ من الخطوات السابقة؟
1- الإبداعات الشخصية
أولاً، هناك إبداعاتٌ شخصيةٌ مثل الحرف اليدوية، حيث يمكنك الاستفادة من منصاتٍ كـ”أمازون”، و”إي باي”، و”إتسي”، والتي ستمكنك من تحقيق أرباح مما تنتجه.
2- الخدمات المنزلية
تقديم الخدمات لن يكلفك أي أعباءٍ مالية لأنها عبارة عن بضائع غير مادية، وإذا كنت تقدمها داخل المنازل والأحياء، فلن تكون بحاجةٍ إلى مقرٍ لمشروعك. فمثلاُ يمكنك بدء مشروع لخدمات رعاية الأطفال، أو العناية بالحيوانات الأليفة أو التنسيق والديكور.
3- الاستشارات
يبدأ العاملون التفكير في أن يصبحوا أصحاب مشاريع بعد الحصول على خبرةٍ مهنية لسنواتٍ عديدة، خُذ برهةً للتفكير في المجال الذي تعمل به الآن، وكم الخبرات التي تعلمتها واكتسبتها طوال ذلك الوقت، إذ سيكون المتخصصون المبتدئون وأصحاب المشاريع الناشئة على استعدادٍ لدفع أموالٍ طائلة مقابل الحصول على خبراتك، والاستشارات هي خدمةٌ ستتطلب منك الكثير من الوقت حتى تستطيع تقديمها، ولكنها ستكون ذات قيمةٍ كبيرة جداً كفرصةٍ وظيفية.
4- ريادة الأعمال متناهية الصغر
بالطبع؛ يمكنك أن تبدأ مشروعك الصغير من خلال ريادة الأعمال متناهية الصغر وفرص المشاركة الاقتصادية، فمثلاُ يمكنك قيادة سيارتك في شركة مثل “أوبر”، أو تأجير منزلك من خلال Airbnb, Inc، أو ابحث عن خدماتٍ مشابهة تُمكنك من الاستفادة مما تملكه في الأساس.
وبعد أن تفتح مشروعك الخاص وتبدأ في جني الأرباح، ستتخلص من عقبة رأس المال التي كانت تواجهك عند التفكير في افتتاح مشروعٍ آخر، إذ ستتمكن من جني أرباح مشروعك، وإعادة استثمارها أو حتى استخدامها لفتح مشروعٍ أكبر.
5- الخدمات القائمة على المهارات الشخصية
إذا كنت تمتلك مهارةً في مجالٍ معين، يمكنك الاستفادة من مهارتك لتكون محرك الدخل الرئيسي لمشروعك، فمثلاً إذا كنت متعدد المواهب؛ يمكنك تلبية احتياجات أصحاب المنازل الذين لا يعرفون الكثير عن الإصلاحات المنزلية، وتماماً مثل الخدمات المنزلية؛ هذا النوع من الوظائف لا يحتاج إلى مقرٍ مادي أو استثمار مبلغٍ ماليٍ في البداية، باستثناء الأدوات والمعدات التي ستحتاجها للقيام بعملك، والتي تتنوع أسعارها بالطبع.
6- إعادة البيع
الفكرة وراء إعادة البيع بسيطةٌ للغاية، كل ما عليك فعله هو الحصول على المنتجات وبيعها لآخرين، وذلك بطريقتين، إما من خلال الشحن، أو البيع بالجملة، ففي الشحن، ستقوم بشحن المنتج مباشرةً من الشركة المنتجة (ستحصد أرباحاً قليلة)، لكنك لن تكون بحاجة لأية مبالغ نقدية لبدء العمل، بينما في البيع بالجملة، ستكون بحاجة إلى مبلغٍ مالي في البداية ومساحة تخزين كبيرة، لكنك ستمتلك سيطرة أكبر على المنتجات، وتحصد أرباحاً أكثر.
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