برلماني لواشنطن:"الإرهابيون مش مستنيين طلبات هجرة"الإثنين، 30 يناير 2017 08:13 م
تهكم السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر دخول جنسيات 7 دول إسلامية لأراضي أمريكا، قائلا: الإرهابيون وصلوا خلاص، مش مستنيين ترامب علشان يقدموا طلبات للهجرة، واللي عمله ترامب مش هو اللي يقاوم الإرهاب».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»: إن قرار ترامب ليس جديدا، وسبق وذكره في وعوده الانتخابية. لافتا إلى أن: الجامعة العربية ستعقد قمة عربية في الأردن؛ لبحث سبل قرارات ترامب.
وتابع إن قرارات ترامب مجرد إجراء عصبي، اتخذه تنفيذا لوعوده الانتخابية، وسيتراجع عنه؛ لأنه يعتبر انتهاكا لحرية الإنسان في السفر والتنقل.
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