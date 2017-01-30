هل تعلمون أن هناك مجموعة من العادات والسلوكيات تواظبون على فعلها بعد الطعام، ومن شأنها أن تتسبب أضرارًا حقيقية على الصحة، ومن ثم من أجل سلامتك، يقترح المختصون ألّا تقوم بمثل هذه السلوكيات.

وفيما يلي 6 تصرفات وسلوكيات، ينصحنا الخبراء بتجنبها بعد تناول الطعام، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة Yeni Akit التركية.

1- فك حزام السروال

إذا قمت بفك حزام سروالك بعد تناول الطعام، فمن الممكن أن يتسبب ذلك في مشاكل صحية بالأمعاء، وفي حال داومت على هذه العادة فترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل معوية حادة، أو الإصابة بسرطان القولون.

2- النوم

في الواقع إثر تناول الطعام، يذهب البعض إلى النوم مباشرة، فيما تقوم المعدة بهضم الطعام أثناء اللاوعي، ما يؤدي إلى حدوث التهابات بالأمعاء ومشاكل في المعدة.

3- تناول الفاكهة

تناول الفاكهة بعد الطعام مباشرة ليس له أي فائدة تذكر؛ بل على العكس قد يتسبب في ضرر كبير؛ لأن تلك الفاكهة ستأخذ مكان الهواء الموجود في المعدة، وينصح الخبراء بتناولها بعد ساعة أو اثنتين من تناول الطعام.

4- شرب الشاي

شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، يُصعّب على المعدة هضم البروتينات؛ بسبب كمية الأحماض الكبيرة التي يحتوي عليها.

5- الاستحمام

الاستحمام يزيد من تدفق الدم، ويتركز هذا التدفق بالأساس في اليدين والقدمين، ومن ثم تقل كمية الدم المتدفقة إلى المعدة، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم.

6- المشي

المشي بعد تناول الطعام مباشرة يؤثر على الجهاز الهضمي وعملية الأيض، ونتيجة لذلك، يفقد الطعام كل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه ويصبح بلا فائدة.