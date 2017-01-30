7 طرق وتتخلص بعدها من الحموضةالإثنين، 30 يناير 2017 08:00 م
تعتبر الحموضة أحد المشاكل الصحية التي يعاني منها كثير من الناس، وتتسبب في حرمانهم من التمتع بالمأكولات التي يفضلونها، الحارة منها.
وعادة تفرز المعدة مجموعة من الأحماض، أهمها حمض الهيدروكروليك ومجموعة من الإنزيمات المطلوبة لهضم الطعام، لكن، ولأسباب مختلفة، تفرز المعدة أحياناً كميات زائدة من حمض الهيدروكروليك مسببة الحموضة.
وللتخلص من الحموضة والتي تعتبر مصدر إزعاج لكثير من الناس، هناك 7 نصائح مثالية ستجعل من يعانون على الدوام من مشاكل الحموضة، يستمتعون بتناول الطعام دون منغصات، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، وهي كالآتي:
1 - الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحموضة
هناك بعض الأطعمة مثل القهوة، والكحول، والأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالتوابل تبين أنها تزيد نسبة الحموضة، لذلك ينصح بتجنبها لمن يعانون من حرقة المعدة.
2 - عدم الإفراط في تناول السكر
أكدت الدراسات أن تناول كميات سكر زائدة يرفع الحموضة ما يزيد الأمر سوءاً لمن يعانون من حرقة المعدة، كما أن كميات الكربوهيدرات الكبيرة الموجودة بالسكر تؤدي إلى خلل في أحماض المعدة.
3 - استبدال القهوة بالشاي الأخضر
إذا كنت تشعر بأن تناولك الزائد للقهوة يرفع من الحموضة لديك، فعليك باستبدالها بالشاي، خاصة الشاي الأخضر وغيره من البدائل الصحية.
4 - إنقاص الوزن
وجدت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للمعاناة من الحموضة ثلاثة أضعاف مقارنة بأولئك من أصحاب الوزن الطبيعي.
5 - مضغ العلكة
وجدت دراسة أخرى أن مضغ العلكة التي لا تحتوي على نكهة النعناع يمكن أن تقلل الحموضة، حيث تعمل على إفراز المزيد من اللعاب والذي تعتبر إنزيماته مهدئة للحموضة.
6 - تجنب التوتر
من المعروف أن التوتر يؤدي إلى تفاقم الحموضة، وذلك بسبب بعض التغيرات الهرمونية في الجسم، لذا ينصح بتجنب التوتر للتخلص من الحموضة.
7 - تقسيم وجبات الطعام
تناول كميات قليلة من الطعام على مرات عدة أثناء اليوم وعدم الاكتفاء بالوجبات الرئيسية، يعتبر أحد السبل الفعالة في علاج الحموضة.
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