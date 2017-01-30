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الإثنين 30 يناير 2017 08:24 مساءً
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مجاهد: تحقيق عاجل لمعرفة سبب وقف علاج سيدة أسوان
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

مجاهد: تحقيق عاجل لمعرفة سبب وقف علاج سيدة أسوان

الإثنين، 30 يناير 2017 08:03 م


قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: «إن مطيعة مصطفى، السيدة التي أوقفت السيسي في أسوان، كانت تخضع للعلاج بمستشفى أسوان العام، منذ 2009. موضحا: إنه سيتم فتح تحقيق عاجل؛ للتعرف على أسباب توقف علاج السيدة بمستشفى أسوان.

ولفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»: إنه تم توقيع الكشف الطبي على السيدة، وتبين أن حالتها العامة مطمئنة.

يذكر أن مواطنة استوقفت موكب الرئيس السيسي، خلال جولته في شوارع أسوان، على هامش حضور مؤتمر الشباب؛ لعرض شكواها، وسقاها السيسي المياه، بعد أن لاحظ الإجهاد عليها، ووعدها بحل مشكلتها.

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