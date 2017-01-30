انتخب قادة الاتحاد الإفريقي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نائبا للرئيس الجديد للاتحاد رئيس غينيا ألفا كوندي، اليوم الاثنين بأديس أبابا، والذي انتُخب رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي برسم سنة 2017 خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو.

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أن ذلك جاء خلال أعمال القمة الـ28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي انطلقت، في وقت سابق اليوم، تحت شعار “2017 سنة لتسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، بمشاركة رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

من جانبه، أشاد مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي بدور الجزائر المهم في لم شمل الأفارقة واستتباب الأمن والسلم بالقارة السمراء، مؤكدا أن ملفات كثيرة تتعلق باستقرار وأمن القارة ستُطرح في القمة، على رأسها ملف مكافحة الإرهاب والملف الليبي الذي يتطلب العمل على إزالة العراقيل التي تقف حائلا أمام حل الأزمة.