رئيس البرلمان: زيارة السيسي لأسوان حققت مكاسب كثيرة للصعيدالإثنين، 30 يناير 2017 07:53 م
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسوان مؤخرا، حققت مكاسب كثيرة للصعيد على وجه العموم وأسوان على وجه الخصوص.
وقال خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد بأسوان، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ومحافظ أسوان مجدي حجازي، إن الرئيس أعطى توجيهاته للحكومة بتلبية مطالب محافظة أسوان التي حرمت كثيرا خلال الفترات السابقة، وأن تنميتها الآن أصبح أمرا واقعا من خلال إيجاد السكن والعمل وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
ودعا الدكتور علي عبد العال، أعضاء مجلس النواب بأسوان إلى التناغم مع السلطة التنفيذية للدولة لتحقيق مطالب أبناء أسوان، مضيفا أن أبناء النوبة في قلب وعقل واهتمام الرئيس السيسي، والذي تحدث بكل حب عن أهل النوبة خلال مؤتمر الشباب الوطني والذي اختتمت فعالياته مؤخرا بأسوان، حيث أمر السيد الرئيس بإلغاء تخصيص منطقة خور قندي على ضفاف بحيرة ناصر للاستثمار باعتبارها منطقة نوبية خاصة، كما أمر بتوجيه التنمية الشاملة لمنطقة النوبة وأسوان.
ووجه رئيس مجلس النواب شكره وتقديره لأبناء أسوان والصعيد، على حفاوة الاستقبال له اليوم، قائلا: إنه لولا فضل أبناء أسوان والصعيد لما تقلد هذا المنصب الرفيع في مصر رئيسا لمجلس النواب.
وتابع: إن بقاء الوطن حتى الآن يعود إلى القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وقواتنا المسلحة، مطالبا الجميع الآن بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مطالبا الجميع الانتظار لمدة 6 أشهر، حيث سيشعر المواطن بعدها بتحسن الأحوال تدريجيا وتعافي الاقتصاد وعودته إلى سابق عهده، خاصة مع تحسن أوضاع السياحة في مصر، وانتهاء مشكلة الحظر الذي فرضته بعض الدول المصدرة للسياحة مثل فرنسا وألمانيا.
وأشار إلى أن مدينة أسوان ستستضيف غدا المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تبنى تنظيمه المجلس في شهر أكتوبر الماضي، وتلقى استجابة من البرلمان الدولي للمشاركة في المؤتمر الذي يشارك في أعماله أيضا مجموعة من البرلمانيين العرب والأوروبيين.
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