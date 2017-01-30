الشيمي: هذه الأسعار الجديدة لمياه الشرب بعد الزيادة!الإثنين، 30 يناير 2017 07:56 م
قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، على عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المياه. لافتا إلى أن: المواطن لن يتحمل زيادة القيمة المضافة، وتتحملها الشركات والأعمال.
وأعلن الشيمي تعريفة فواتير المياه بعد الزيادة الأخيرة، التي تم تطبيقها من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:
الشريحة الأولى: من صفر إلى 10 متر مكعب، بلغ سعر المتر 30 قرشا، والشريحة الثانية: من 10 - 20 متر مكعب، 70 قرشا للمتر، الشريحة الثالثة: من 20- 30 متر مكعب، 105 قرش للمتر، أما الشريحة الرابعة: من 30 إلى 40 متر مكعب، 170 قرش للمتر.
وأشار، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم عزة مصطفى: إن زيادة أسعار فواتير المياه؛ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. لافتًا إلى أن: الشركة حريصة على تقسيط الفواتير، لاسيما بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل. موضحا: إن الشركة لا تتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية، وتعتمد على نفسها.
وتابع: إن مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشركة الكهرباء تتخطى مبالغ كبيرة.
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