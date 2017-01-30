أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين أن فريقه “لا يحتاج مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة “ولا أي مهاجم آخر”.

وكانت الصحافة الإنجليزية قد نشرت مؤخرا أن بنزيمة تم عرضه على الأرسنال وتشيلسي وعدد آخر من أندية “البريميير ليج” منذ سنوات.

وقال فينجر، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي غدا، إن الصحافة ربطت بين بنزيمة والفريق اللندني “لأنه فرنسي، ولأنه ربما هناك شائعات كثيرة حول احتمال مغادرته لريال مدريد”، مضيفا: “ولكن نحن لسنا في حاجة للتعاقد مع مهاجمين، هجومنا جيد ولدينا قائمة كبيرة ولن نعقد أية صفقات في الفترة الحالية”.

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي بعد يومين من فوز أرسنال الكبير على ساوثهامبتون بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد، حيث سجل ثيو والكوت هاتريك وداني ويلبيك هدفين.