"التعليم العالي" تطلق مبادرة (كل يوم جديد) للتعريف بالمشروعات القوميةالإثنين، 30 يناير 2017 07:28 م
انطلق الفوج الأول من شباب الجامعات المصرية لزيارة موقع أنفاق قناة السويس بمدينة الإسماعيلية ، اليوم الاثنين ، بمشاركة 100 طالب وطالبة في إطار مبادرة (كل يوم جديد) التي أطلقتها الوزارة ، اعتبارا من اليوم ولمدة شهرين ، لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بهدف زيادة الوعي وغرس قيم الإنتماء والوطنية وحب العمل لديهم.
وذكرت وزارة التعليم العالي ـ في بيان اليوم ـ أن الطلاب أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بهذا المشروع العملاق ، وأكدوا على أهمية هذا المشروع لأنه سوف يسهم بشكل واضح وكبير في تحقيق نقلة نوعية في تنمية سيناء ومدن القناة ، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب ، الأمر الذي سيمثل خطوة هامة على طريق نهضة وتقدم الإقتصاد المصري ، ووعد الطلاب بنقل هذه الصورة المشرفة الى زملائهم.
جدير بالذكر أن مبادرة (كل يوم جديد) سوف تمتد على مدار شهرين بمشاركة 100 طالب وطالبة في كل فوج ، وأن المشروعات التي سيقوم الطلاب بزيارتها تبلغ 14 مشروعا قوميا منها : مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية ، وإسكان غرب الشروق ، ومحـور روض الفـرج ، وكوبرى سندوب ، وإسكان جاردينيا (طريق مصر السويس) ، والمركز الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ، وطريق ومنتجع الجلالة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وتنمية شرق بورسعيد ، ومدينة الإسماعيلية الجديدة ونادى الفيروز ، ومدينة الأثاث بدمياط ، والمزارع السمكية ببركة عليون بكفر الشيخ ، ومدينة الحمام “الصوب الزراعية”
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