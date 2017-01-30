قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأجيل المزاد العلني المقرر إقامته غدا الثلاثاء، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لبيع 52 قطعة من أراضي المباني بمساحات مختلفة بمحافظة الجيزة لصالح الهيئة.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان مساء اليوم ـ أنه سيتم تحديد موعد آخر للمزاد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن تنظيمه.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت عن بيع 52 قطعة من أراضي المباني بمساحات مختلفة بمحافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في مزاد علني بالهيئة.