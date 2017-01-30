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الزراعة: تأجيل طرح 52 قطعة مباني بالمزاد العلني للإصلاح الزراعي بالجيزة
وزارة الزراعة المصرية‎

الزراعة: تأجيل طرح 52 قطعة مباني بالمزاد العلني للإصلاح الزراعي بالجيزة

الإثنين، 30 يناير 2017 07:21 م

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تأجيل المزاد العلني المقرر إقامته غدا الثلاثاء، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لبيع 52 قطعة من أراضي المباني بمساحات مختلفة بمحافظة الجيزة لصالح الهيئة.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان مساء اليوم ـ أنه سيتم تحديد موعد آخر للمزاد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن تنظيمه.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت عن بيع 52 قطعة من أراضي المباني بمساحات مختلفة بمحافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في مزاد علني بالهيئة.

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