الأورمان تسلم 35 أسرة بالأقصر منازل سكنية الإثنين، 30 يناير 2017 07:23 م
شهد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سليمان ، نيابة عن محافظ الأقصر محمد بدر ، أعمال مشروع تسليم 35 منزلا للأهالي بعد إعادة إعمارها من قبل مؤسسة الأورمان بالمركز في قرى “توماس 3 وعزبة على بدر” ، وذلك في إطار مشروعات القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر).
وقال رئيس مركز ومدينة إسنا - في تصريح اليوم الإثنين - إنه تم إعادة بناء 18 منزلا بعزبة علي بدر ، و17 منزلا بقرية “توماس 3” بإجمالي 35 منزلا.
وأشار إلى أن الوحدة المحلية قدمت كل الدعم للجمعية وتم تركيب المرافق من كهرباء ومياه لهذه المنازل ، وتم أيضا تدعيم هذه القرى بمراكز شباب ووحدات صحية ، وجارى تخصيص قطع أرض لإنشاء مكاتب بريد ، لافتا إلى أن الوحدة المحلية مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم للمساعدة في إنهاء أية مشروعات خيرية تساعد الفقراء والمحتاجين بكل قوة
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