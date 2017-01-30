تفتتح محافظة القليوبية يوم الثلاثاء مشاريع تنموية تبلغ قيمتها 24.10 مليون جنيه.

وقال بيان صادر عن المحافظة، إن محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي سيفتتحان عدد من مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح البيان وزير والمحافظ سيفتتحان محطة مياه شرب بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما ستشمل الزيارة تفقد 12 عمارة إسكان اجتماعي بواقع عدد 232 وحدة بمدينة طوخ بتكلفة 30.5 مليون جنيه، وسيتم أيضا افتتاح محطة رفع صرف صحي بمنطقة شبرا شهاب بالقناطر الخيرية بتكلفة 4.10 ملايين جنيه، وسيتم كذلك افتتاح محطة مياه مرشحة رقم 1 و2 بمدينة القناطر الخيرية بتكلفة 10 ملايين جنيه لكل محطة.