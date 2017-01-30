التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على هامش أعمال القمة الأفريقية بمقر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا، مع إدجار لونجو رئيس جمهورية زامبيا.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة للرئيس إدجار لونجو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لزامبيا، معرباً عن تطلع مصر للإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات ، ولا سيما على صعيد التعاون الإقتصادي والتجاري، مشيراً إلى نشاط عدد من الشركات المصرية فى زامبيا.

كما عبر الرئيس السيسي عن تطلعه لإستقبال الرئيس الزامبي في القاهرة خلال الفترة القادمة لاستكمال التشاور حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين، وأكد الرئيس أهمية العمل على تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الأفريقية، خاصةً في ضوء تمتع البلدين بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي حالياً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الزامبي لونجو أعرب من جانبه عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، مؤكداً حرص زامبيا على مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات.

كما أعرب الرئيس لونجو عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني الى زامبيا فى عدد من المجالات، وتطلعه لمواصلة مصر دعمها التنموي لبلاده وزيادة نشاط الشركات المصرية فى زامبيا في ضوء توفر العديد من الفرص للتعاون المشترك.

وأعرب الرئيس الزامبي عن تطلعه لزيارة مصر قريباً لبحث سبل تكثيف التعاون بين البلدين ، وثمن ما تبذله مصر من جهود لإرساء دعائم السلم والأمن فى أفريقيا، مشيراً إلي ضرورة العمل على تعزيز التنسيق بين الدولتين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، ولا سيما فى ضوء التحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية.