عقد اليكس إنج رئيس المجلس العالمي لمدراء معهد المحاسبين الإداريين (IMA) مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء بالقاهرة لتسليط الضوء على التوجهات الحديثة في مجال المحاسبة المالية والإدارية والإعلان عن إستراتيجية المعهد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شركة (كونتنت خانة) ، الشركة الرائدة في مجال المحتوي وإدارة العلاقات الإعلامية والتسويقية بالنيابة عن المعهد ، أنه سيرافق رئيس المجلس خلال الزيارة جيم جوروكا نائب الرئيس لتطوير الأعمال العالمية وهنادي خليفة مديرة العمليات بالمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أنه سيتم ، خلال المؤتمر ، استعراض أبرز التوجهات الحديثة في مجال المحاسبة المالية والإدارية ، والعمل على رفع الوعي حول جدوى تعزيز المهارات البشرية بشهادة ( CMA) ، كما سيتم إعلان إستراتيجية المعهد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة ، مع تحليل علمي ممنهج للتوقعات المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.

جدير بالذكر أن اليكس إنج يشغل منصب رئيس مجلس المدراء العالميين لمعهد المحاسبين الإداريين للسنة المالية 2016-2017 ، ويعمل كرئيس لمعهد المحاسبين الإداريين للجان التخطيط والتنمية والترشيح ، ويشغل أيضا حاليا منصب نائب الرئيس للتمويل لشركة (إي دى اف) الفرنسية للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن معهد المحاسبين الإداريين ( IMA ) يضم أكثر من 80000 عضو في 140 دولة ، و358 فرعا مهنيا وتدريبيا ، ويقع المقر الرئيسي للمعهد بولاية نيوجيرسي الأمريكية ، ويوفر خدماته في كل من الأمريكتين ، آسيا ، أوروبا ، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.