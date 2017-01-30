انتقد حسام البدري، مدرب الأهلي، مسئولي اتحاد الكرة؛ بسبب تحديد موعد لقاء السوبر المحلي بالإمارات، 10 فبراير/شباط المقبل، بعد 5 أيام فقط، من نهائي بطولة أمم أفريقيا، التي تقام حاليًا في الجابون.

وقال البدري، في تصريحات للصحفيين عقب الفوز الذي حققه الأهلي على جولدي ودياً برباعية: “لا يجب ترك الأمور للإداريين فقط.. هناك نواحٍ فنية يجب استشارة المختصين بها”.

وأضاف “الوقت ضيق جدًا بين نهائي أفريقيا بالجابون، ولقاء السوبر بالإمارات”.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، لمواجهة بوركينا فاسو الأربعاء المقبل، وحتى مع خسارته للمباراة فإنه سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 4 فبراير/شباط.

وتابع: “أتحدث بشكل عام. الأهلي والزمالك سيتأثران وليس لاعبي الفريق الأحمر فقط، وهو ما يؤثر على مستوى اللقاء بصفة عامة. كنت أتمنى اختيار موعد مناسب ويجب الاهتمام بهذا الأمر في المناسبات القادمة”.

وأشار إلى أن “تأجيل معسكر الفريق بالإمارات لم يربك حسابات الأهلي”، موضحًا أن فريقه جهَّز بعض اللاعبين البدلاء من أجل خوض لقاء السوبر.

وأوضح أن “الإيفواري كوليبالي المهاجم الجديد، قدم بوادر جيدة توحي بنجاحه مع الأهلي”، مؤكداً أنه مازال في مرحلة لاكتساب الانسجام والتأقلم مع اللاعبين.

وتمنى البدري، التوفيق للاعبي منتخب مصر في لقاء بوركينا فاسو، الأربعاء المقبل موضحًا أن الجيل الحالي يستحق الفوز بلقب أمم أفريقيا، كما أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب، لديه رؤية فنية محترمة.

ووجَّه البدري، رسالة لضحايا مجزرة استاد بورسعيد، قبل الذكرى الخامسة، الأربعاء المقبل، قائلاً إنه لن ينساهم الجميع بعدما فقدوا حياتهم، خلف الفريق الأحمر.