لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون بإصابات وجروح وكسور، في حوادث سير متفرقة بدائرة مراكز طما بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج اللواء مصطفى مقبل إخطارا من مركز شرطة طما بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع أسيوط / سوهاج أمام قرية سلامون بين سيارة ميكروباص قيادة مينا ماهر فارس (24 عاما) و”توك توك” قيادة سيد أحمد سيد (20 عاما) بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد الميكروباص وخروج “التوك توك” فجأة من طريق فرعي.

نتج عن الحادث مصرع إيهاب عاطي متى (31 عاما - عامل) من مستقلي “التوك توك”، وإصابة قائدي المركبتين و4 أشخاص آخرين من مستقلي الميكروباص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وفي حادث آخر، لقي موظف يدعى أحمد حسن أحمد (55 عاما) مصرعه عندما صدمه القطار رقم 187 مميز “أسوان / القاهرة” حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ممتطيًا دابة أمام قرية العتامنة بدائرة المركز.

في السياق لقي عامل بإدارة طما الاجتماعية يدعى عبد الرازق حسن السيد (58 عاما) مصرعه عندما صدمه القطار المكيف رقم 86 “القاهرة / أسوان” حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بحري محطة سكة حديد مدينة طما.

وتم نقل جثث المتوفين والمصابين في الحوادث الثلاثة إلى مستشفى طما المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.