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الزمالك يحدد 4 فبراير موعدا للسفر إلي الإمارات استعدادا للسوبر
فريق الزمالك‎

الزمالك يحدد 4 فبراير موعدا للسفر إلي الإمارات استعدادا للسوبر

الإثنين، 30 يناير 2017 06:52 م

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفريق سيسافر يوم 4 فبراير الى الإمارات استعدادا للسوبر المصري أمام الأهلي في 10 فبراير القادم.

وأوضح يوسف - في تصريح اليوم الإثنين - أن الفريق لن يخوض مبارايات ودية بالإمارات بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي.

ومن المنتظر أن يسافر لاعبو الزمالك المنضمون للمنتخب الأول من الجابون إلى أبو ظبي عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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