الأهلي يكتسح جولدي برباعية استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبرالإثنين، 30 يناير 2017 06:48 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد على فريق جولدي ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات الأهلي لمباراة الزمالك بكأس السوبر المصري المقرر لها 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.
وشهدت المباراة المشاركة الأولى للايفواري سيلماني كوليبالي لاعب الفريق الجديد الذي وقع على عقود انضمامه رسميا الى الأهلي في الأيام الماضية.
افتتح التسجيل النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 10 من زمن المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله سليماني كوليبالي، انقض عليها أجايي برأسه وأودعها داخل الشباك مسجلا الهدف الأول.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ، نجح أجايي في تسجيل الهدف الثاني من كرة عرضية من الجهة اليسرى فشل دفاع جولدي في إبعادها ، لتصل إلى أجايي أمام الشباك ، ليلعبها بكل سهولة داخل المرمى.
وجاء الهدف الثالث للأهلي عبر الإيفواري سليماني كوليبالي في الدقيقة 61 من تمريرة عرضية أرضية من ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، تصل إلى كوليبالي المنفرد بالمرمى ليودعها داخل الشباك.
واختتم أكرم توفيق رباعية الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من كريم نيدفيد ؛ ليتسلم الكرة ويسددها قوية داخل الشباك.
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