قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات توعية للأطفال وأولياء الأمور عن الجرائم الإلكترونية.

وتتضمن الندوات التوعية بكيفية عدم التعرض للنصب والإحتيال من خلال الإنترنت ، وحق المؤلف والملكية الفكرية ، والتحرش الإلكتروني بالأطفال.

وينظم ندوات توعية للأطفال عن إيجابيات وسلبيات الإنترنت وإدمانه والآثار السلبية على الصحة النفسية والبدنية ، وكيفية استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والحماية من القرصنة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.