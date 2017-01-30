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"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
افتتاح أبواب معرض الكتاب

"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت

الإثنين، 30 يناير 2017 06:50 م
خاص - محيط

قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات توعية للأطفال وأولياء الأمور عن الجرائم الإلكترونية.

وتتضمن الندوات التوعية بكيفية عدم التعرض للنصب والإحتيال من خلال الإنترنت ، وحق المؤلف والملكية الفكرية ، والتحرش الإلكتروني بالأطفال.

وينظم ندوات توعية للأطفال عن إيجابيات وسلبيات الإنترنت وإدمانه والآثار السلبية على الصحة النفسية والبدنية ، وكيفية استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والحماية من القرصنة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

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