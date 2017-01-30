صاحب شركة يدير شقة دعارة بالإسكندرية لابتزاز رجال الأعمالالإثنين، 30 يناير 2017 06:27 م
ألقت مباحث الأداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، اليوم الاثنين، القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة، يديرها صاحب شركة، ويصور السيدات مع رجال أعمال آخرين لابتزازهم.
كانت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء عادل تونسى، مدير أمن الإسكندرية، تلقوا عدة بلاغات تفيد قيام صاحب شركة استثمار عقارى، باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى ويصورهم أثناء الممارسة الجنسية لابتزاز الرجال، وخاصة رجال الأعمال.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب على زلهف من ضبط ” ص.ع.ى”، 25 عاما، بدون عمل مقيمة بشارع جمال عبد الناصر المندرة بحرى، قسم شرطة ثان المنتزة، و”س.ع.ح” 23 عاما بدون عمل، “و ا.م.ل” 28 عاما بدون عمل، و”ص.ع.ه” 43 عاما صاحب شركة استثمار عقارى.
تم ضبط الأولى حال قيامها بتسهيل الدعارة للثانية والثالثة بأحد كافيهات منطقة المعمورة الشاطئ دائرة قسم ثان المنتزه، مقابل أجر مادى، وضبط عدد 4 أجهزة محمول، وواحد كارت ميمورى بداخله فيديوهات وصور إباحية، وتم تحرير محضر رقم 2502 جنح ثان المنتزه لسنة 2017.
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