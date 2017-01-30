ضبطت حملة من مديرية الصحة بالفيوم سيدة تدير صيدلية غير مرخصة وتبيع الحبوب المخدرة بإحدى قرى مركز اطسا وجاري تحرير محضر بالواقعة.

كان الدكتور هشام عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بالفيوم أمر بتشكيل لجنة من إدارة الصيدلة بإشراف الدكتور محمود عبد الجواد، بعدما وردت معلومات إلى إدارة الصيدلة تفيد قيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة وتدير مكانا غير مرخص كصيدلية، وتتاجر بالأدوية بدون ترخيص بإحدى قرى مركز اطسا.

وإعمالا بالاتفاقية المبرمة بين إدارة الصيدلة وإدارة التجارة الداخلية، فقد تم العرض على وكيل وزارة الصحة للموافقة على قيام حملة مشتركة من مفتشي الصيدلة ومفتشي التجارة الداخلية.

وبعد موافقته توجهت الحملة المشتركة إلى المكان غير المرخص كمؤسسة صيدلية والمكان كائن بناحية عزبة بريك اطسا وأسفر تفتيش المكان عن وجود عقار الترامادول المخدر وتمت مصادرة الأدوية، وجاري تحرير محضر شرطة للعرض على النيابة العامة.