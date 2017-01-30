وجه الفرنسى ديميترى باييه نجم أولمبيك مارسيليا والمنتقل حديثاً إلى صفوف قادماً من وستهام يونايتد الإنجليزى ، الدعوة إلى جماهير النادى الفرنسى لحضور المباراة الأولى له مع النادى أمام أولمبيك ليون فى “قمة” الكأس غداً ، الثلاثاء.

كان ديميترى باييه قد إنتقل إلى صفوف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسى مقابل 25 مليون إسترلينى ليعوده إلى ناديه القديم بعدما أعلن رغبته فى عدم اللعب مجدداً داخل صفوف فريق وستهام يونايتد الإنجليزى .