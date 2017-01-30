غدًا.. "مدبولي" يفتتح عددًا من مشروعات الإسكان بالقليوبيةالإثنين، 30 يناير 2017 06:14 م
يلتقي محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفي مدبولي، غدا الثلاثاء، لافتتاح عدد من مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي بالمحافظة.
وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح محطة مياه شرب بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما ستشمل الزيارة تفقد 12 عمارة إسكان اجتماعي بواقع عدد 232 وحدة بمدينة طوخ بتكلفة 30.5 مليون جنيه، وسيتم أيضا افتتاح محطة رفع صرف صحي بمنطقة شبرا شهاب بالقناطر الخيرية بتكلفة 4.10 ملايين جنيه، وسيتم كذلك افتتاح محطة مياه مرشحة رقم 1 و2 بمدينة القناطر الخيرية بتكلفة 10 ملايين جنيه لكل محطة.
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