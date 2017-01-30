تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية وذلك في قضية الاستيلاء على 2 مليار جنيه من المال العام بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة وجدي غنيم و 7 متهمين آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وذلك في قضية اتهامهم بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس بمقر اكاديمية الشرطة الساعة 10 صباحا.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 24 متهما من عناصر “اللجان النوعية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.بمقر اكاديمية الشرطة الساعة 10 صباحا.

القاهرة .. تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي غدا 52 قطعة من أراضي المباني بمساحات مختلفة، في محافظة الجيزة، للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بمقر الهيئة.

القاهرة / أثيوبيا.. يشارك الدكتور أحمد عماد وزير الصحة غدا الثلاثاء في افتتاح المركز الأفريقي لمكافحة الأوبئة والأمراض بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

القاهرة.. ينظم المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ندوة حول الأمن المائي العربي المستدام، صباح غدا الثلاثاء، بقاعة “سميرة موسى”، بمبنى الاستثمار بأرض المعارض، في إطار التواصل المجتمعي والثقافي.

القاهرة .. تنطم جامعة المستقبل، غدا الثلاثاء ، المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الصيدلانية بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور مصطفى السيد أول مصري وعربي حاصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية.

القاهرة.. توقع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، غدا الثلاثاء ، بهدف دعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

القاهرة.. ينطلق غدا معرضً “إشراقات إسلامية” من قصر محمد علي بالمنيل وبالتعاون بين وزارة الآثار وجامعة أسوان والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية وبحضور الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور محمد زينهم رئيس جامعة أسوان وعدد من أساتذة الفنون بالجامعات المصرية.

القاهرة.. يقيم بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، احتفالية بمناسبة مرور 79 عاما علي ميلاد الكاتب الراحل خيري شلبي، وذلك في السابعة من مساء غد .

القاهرة.. تعقد النقابة العامة للاتصالات باتحاد عمال مصر برئاسة إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة ، جمعيتها العمومية غدا الثلاثاء، بمقر اتحاد العمال، وذلك بحضور جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ؛ ومن المقرر أن يشارك فى حضور الجمعية العمومية محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، ومجلس إدارة النقابة العامة للاتصالات وأعضاء الجمعية العمومية.

القاهرة .. أصدر الشاعر أحمد عادل، أول أعماله الأدبية “أوركسترا” عن دار تويتة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، من خلال حفل توقيع ومناقشة فى تمام الساعة الثانية ظهر غد، بالصالة رقم 2 خيمة تويتة .

القاهرة.. تحيي فرقة وصلة حفل انشاد دينى بساقية الصاوى على خشبة مسرح الحكمة في تمام الساعة السابعة مساء غد بالزمالك .

القاهرة.. تقام ندوة دينية تحت مسمى ( حديث الثلاثاء ) بساقية الصاوى بقاعة الكلمة في تمام الساعة الخامسة و النصف مساء غد بالزمالك .

القاهرة.. تقام محاضرة عن صناعة الافلام المتحركة ثلاثية الأبعاد بساقية الصاوى على خشبة مسرح النهر في تمام الساعة الثالثة عصر غد بالزمالك .

القاهرة.. تحيى فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة فى الثامنة مساء غد على المسرح الكبير بدار الأوبرا، حفلًا بقيادة شريف محيى الدين، والذى من المقرر عرض باليه “كوبيليا”، موسيقى ليو ديليب .

بنها.. يزور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان غدا الثلاثاء محافظة القليوبية لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة ؛ ومن المقرر أن يفتتح محطة كومباكتك للشرب في القناطر الخيرية لخدمة قرية أبو الغيط بتكلفة إجمالي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بشبرا شيهاب.

المنوفية .. ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاحتفال السنوي السابع ليوم اليتيم بجامعة المنوفية، غدا الثلاثاء ، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طور سيناء .. تطلق مستشفى طور سيناء العام قافلة طبية، لقرى المحافظة، غدا الثلاثاء ، الموافق 31 يناير الجاري، تحت إشراف الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة.

القاهرة .. تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان: “كيف تصبح رجل أعمال ناجح في مجال الاستيراد والتصدير”، وذلك وذلك في تمام الساعة 10 صباح غد بقاعة مؤتمرات الكلية.

دمياط .. يفتتح غدا الثلاثاء افتتاح منفذين جديدين لكروت شحن الكهرباء مسبوقة الدفع وسيكون المنفذين بمدينة فارسكور وقرية الخياطة بواقع منفذ بكل منهما كما سيتم خلال أيام فتح منفذ آخر بقرية الرحامنة وكذلك عدة منافذ أخرى بأكثر من مكان بجميع أنحاء المحافظة.

المنصورة .. يستقبل حسام الدين امام محافظ الدقهلية فى التاسعة والنصف من صباح غد المواطنين الراغبين فى عرض مشكلاتهم وطلباتهم فى إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بقاعه الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة ميت الفرماوى – مركز ميت غمر ورشة عمل تدريبية للفن التشكيلى والرسم على القماش وذلك فى الحادية عشر من صباح غد بمقر القصر .