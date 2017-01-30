يدين مرصد الأزهر حادث إطلاق النار الذي تعرض له قيادي مسلم في ميانمار، والذى أودى بحياته على الفور. حيث قام مسلح مجهول بإطلاق النارٍ على المحامي المسلم المدعو (أو كوني)، عضو لجنتي الاستشارات القانونية والتعديلات الدستورية في حزب ” الرابطة من أجل الديمقراطية الحاكم” والذي تترأسه “أونج سان سوتشي”، وذلك أثناء تواجده في مطار كونيس بالعاصمة “يانجون” بينما كان عائدًا من إحدى الرحلات وأرداه قتيلًا. هذا وقد تم اعتقال منفذ الاغتيال، ولم يتم الإعلان عن الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

ويعبر مرصد الأزهر عن بالغ أسفه لهذا الحادث المؤسف محذرًا من ارتفاع وتيرة العداوة للمسلمين. ويهيب المرصد بحكومة ميانمار سرعة التحقيق في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين المسلمين.