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غدا.. استئناف محاكمة "العادلي" بتهمة الاستيلاء على 2 مليار جنيه
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

غدا.. استئناف محاكمة "العادلي" بتهمة الاستيلاء على 2 مليار جنيه

الإثنين، 30 يناير 2017 06:03 م

تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية وذلك في قضية الاستيلاء على 2 مليار جنيه من المال العام بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا

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