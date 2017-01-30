هجوم مسلح على مطعم في إسطنبول

وقع هجوم مسلح، منذ قليل، على أحد المطاعم في مدينة “إسطنبول” التركية، وسط وأنباء عن سقوط ضحايا. وقالت قناة “إن تي في” التليفزيونية التركية، إن الحادث ليس هجوما ...