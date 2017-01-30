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الإثنين 30 يناير 2017 06:30 مساءً
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أزهري: المحكمة الدستورية أقرت بوقوع الطلاق الشفوي
الشيخ احمد صبري

أزهري: المحكمة الدستورية أقرت بوقوع الطلاق الشفوي

الإثنين، 30 يناير 2017 05:59 م

قال الدكتور أحمد صبري، من علماء الأزهر، أن المحكمة الدستورية أقرت بوقوع الطلاق الشفوي.

وأضاف خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»: «أنا مش هقول غير إن المحكمة الدستورية العليا في عام 2016، حكمت حكما نهائيًا بوقوع الطلاق الشفوى».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق دعوة لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة، بعد أن علم بارتفاع نسبة حالات الطلاق سنويا في مصر، وبالفعل استجابت اللجنة الدينية بالبرلمان لطلب الرئيس، وذلك لتقنين حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية مما يساهم في نشأة مجتمع قوى ومترابط.

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