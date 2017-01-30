وقعت محافظة القليوبية بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات الدعاية والإعلان، وذلك بحضور المحافظ اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، واللواء فرحات السبكي سكرتير عام محافظة القليوبية ممثلا عن المحافظة كطرف أول، وإسلام جمال علي ممثلا عن الشركة كطرف ثاني.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة - أن البروتوكول يهدف إلى قيام الشركة بالتبرع لتوريد عدد 200 كشك كمرحلة أولى للشباب، يتم تأجيرها للباعة الجائلين والمرأة المعيلة والشباب وغيرهم من الفئات المستحقة من قبل محافظة القليوبية.

وصرح المحافظ أن الشركة ستقوم بتوريد الأكشاك وفق التصميمات والمواصفات التي تتناسب مع شوارع المحافظة بشكل جمالي موحد حتى لا تعوق حركة المرور وتحافظ على الشكل الجمالي، وستتحمل الشركة كافة النفقات المالية ودور المحافظة سيكمن في توزيع الأكشاك على المستحقين ووضعها في الأماكن المناسبة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بمدينة شبرا الخيمة ثم باقي المدن بالمحافظة.

وأوضح عبد المنعم أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المحافظة بمستوى التطوير والتحديث وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين وما يترتب عليها من آثار سلبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.