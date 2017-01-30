

أصدر مرصد الأزهر بيانا اليوم استنكر فيه ما وصفه بالجريمة النكراء التي قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث قام التنظيم بجلد 4 من أثرياء الجانب الغربي لمدينة الموصل، بسبب تقديمهم الدعم لعدد من العوائل الفقيرة في المدينة بدون علم عناصره.

ووفقاً لما صرح به مصدر عسكري عراقي لوكالة الأناضول، إن عملية الجلد تمت في حي اليرموك بالجانب الغربي من مدينة الموصل “، وأشار المصدر إلى أن ” تنظيم داعش اعتبر أن الأشخاص الأربعة تعدّوا على صلاحيات ما يسمى بيت المال والزكاة، إذ كان الأحرى بهم تسليم المبلغ لعناصره كي يقوموا هم بتوزيعه وفق رؤيتهم”.

ويعتبر مرصد الأزهر في بيانه أن هذه الجريمة البشعة التي قام بها التنظيم دليل واضح على جهل التنظيم بتعاليم الدين الإسلامي، لافتاً إلى أن قادة وعناصر الحركة يرون في أنفسهم حكاماً بما أنزل الله وقائمون على حدوده، والحقيقة أنهم يفترون على حدود الله بما ليس فيها، متناسين قول الله تعالى: ” وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ”، وقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ”