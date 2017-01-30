أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الزراعيين بالإسكندرية فوز الدكتور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية بمنصب نقيب الزراعيين بالمحافظة بعد حصوله على 677 صوتا.

كما أعلنت اللجنة فوز سكينة البابلي ومصطفى السيد وأحمد حلمي رئيس هيئة الثروة السمكية بمقاعد العضوية وفوز محمد سلطان ومحمود النحاس وعزيزة هلال بمقاعد تحت السن.

وكانت قد أجريت انتخابات الزراعيين بـ 5 مراكز اقتراع بمحطة الرمل والعامرية وبرج العرب وسيدي بشر ، وسط اقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية.