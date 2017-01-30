أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الدكتور نصيف الحفناوي خلو المحافظة من أية حالات إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور هذا العام نافيًا ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن ، وأوضح أن مستشفى الحميات استقبل حالة اشتباه واحدة فقط ، وبإجراء التحاليل اللازمة ثبت عدم إصابتها بالمرض.

وقال الحفناوي في تصريح اليوم الاثنين، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من المرض عن طريق فرق الرصد الطبي التي تجوب قري ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث يتم عمل مسح للمواطنين بالمناطق التي تظهر بها أية إصابة بأنفلونزا الطيور في حالات التربية المنزلية للتأكد من عدم انتقال المرض للمخالطين، مشيرا إلي استمرار فرق الطوارئ الوقائية لمتابعة المرض طوال موسم الشتاء.

وأشار إلى أن مستشفى حميات بنها لديه إمكانات طبية هائلة في التعامل مع الحالات المرضية من خلال فريق طبي متخصص، فضلا عن أقسام العزل لأي حالات خطيرة، مؤكدا أن الوضع الصحي داخل المحافظة مطمئن للغاية فيما يتعلق بهذا المرض نتيجة ارتفاع حالات الوعي بين المواطنين خلال السنوات الماضية، مطالبًا المواطنين بسرعة التوجه إلي الحميات فور الشعور بأعراض المرض.