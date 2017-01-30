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تخصيص 235 مترًا من أملاك الدولة بالشرقية لإقامة مقرًا للأمن الوطني
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

تخصيص 235 مترًا من أملاك الدولة بالشرقية لإقامة مقرًا للأمن الوطني

الإثنين، 30 يناير 2017 05:35 م
محيط: أ ش ا

قال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرر تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 235 مترا مربعا بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية لإنشاء مقر للأمن الوطني بحي النصر بالمدينة.

وأوضح سعيد في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إن الدولة تبذل جهودا مكثفة لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة عدد من مشروعات النفع العام بما يعود بالفائدة على ابناء المحافظات بصفة عامة والشرقية بصفة خاصة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر جميع الاراضي المملوكة للدولة، وتحديد الجهة المالكة لها، لإعداد قاعدة بيانات بها للاستفادة بها في مشروعات النفع العام، مؤكدا أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بالتعدي على أملاك الدولة وإزالة أي محاولة على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

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