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محاكمة 270 شخصا في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب
شاكوش القاضى

محاكمة 270 شخصا في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب

الإثنين، 30 يناير 2017 05:29 م
أ ش أ

مثل 270 شخصا أمام المحكمة في مدينة “إزمير” بتركيا اليوم /الإثنين/ على خلفية المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في شهر يوليو الماضي، ومن بينهم الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة ويحاكم غيابيا.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الجلسة الأولى للمحاكمة بدأت وسط تدابير أمنية مشددة، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة وطائرات بلا طيار وكلاب بوليسية مدربة.

ويحاكم المتهمون بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة احتلال البرلمان أو منعه من القيام بواجباته، ويشار إلى أن معظم المتهمين عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو الماضي وإعلان حالة الطواريء.

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