

فاز فكي محمد بمنصب المرشح التشادي رئيس المفوضية الأفريقية جاء هذا في الجولة الثانية للاقتراع خلال الجلسة المغلقة الثانية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقى المنعقدة في أديس أبابا.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة المغلقة الثانية في إطار القمة الأفريقية الـ٢٨ المنعقدة حاليا بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وانتحب القادة الأفارقة رئيس جديد ونائب للمفوضية الأفريقية على أن تجرى بعدها انتخابات لاختيار ثمانية مفوضين جدد للمفوضية وفقا لتوزيع جغرافى متوازن يراعى توزيع اختيار شاغلى هذه المناصب العشرة.

والمرشحون الخمسة لرئاسة المفوضية هم:

أمينة محمد جبريل

وزيرة خارجية كينيا، وشغلت منصب وزيرة الشئون الخارجية والتجارة الدولية، كما شغلت منصب سفيرة لبلادها في جنيف، وممثلة لدى البعثة الدائمة لكينيا في الأمم المتحدة في جنيف من 2000 إلى 2006، كما تبوأت منصب الرئيسة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

بيلونومي فينسون مواتوا

وزيرة خارجية بوتسوانا، والتي توجد على رأس الجهاز الدبلوماسي لبوتسوانا منذ 2014، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الحاكم، وقد أسندت إليها في مناسبات عدة حقائب التعليم والاتصال والسياحة والنقل.

عبد الله باتيلي

وزير خارجية السنغال، والممثل السابق للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي-مون لمنطقة أفريقيا الوسطى من 2014 إلى 2016، وتعهد في حال انتخابه بمواصلة إصلاح هذه المنظمة القارية من أجل جعل عملها أكثر نجاحًا وتحديدًا للأهداف.

موسى فكي

وزير خارجية تشاد، الذي حدد كأولوية في حال انتخابه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن وتطوير الحكامة الاقتصادية الجيدة بالقارة.

أجابيتو أمبا موكي

وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية لغينيا الاستوائية منذ 2012، ويقترح تعاونا أشمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

وتتنافس مرشحتان مصريتان على منصبى مفوض البنية التحتية والطاقة ومفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقى ضمن ثمانية مفوضين سيتم انتخابهم.

والمرشحتان هما الدكتورة أمانى أبوزيد التي تعمل حاليا في منصب قيادى ببنك التنمية الأفريقى ككبير مستشارين للموارد الطبيعية، وتتنافس على منصب مفوض شئون البنية التحتية والطاقة بالاتحاد، بينما تنافس الدكتورة منى الجرف التي تشغل حاليا منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على منصب مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعة.

ويتم انتخاب المفوضين الثمانية بأغلبية ثلثى الأعضاء مما يعنى ضرورة موافقة ٣٦ دولة من بين الدول الـ٥٤ الأعضاء في الاتحاد الأفريقى.