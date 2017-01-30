توقيع 3 عقود إقراض متناهي الصغر بأسوانالإثنين، 30 يناير 2017 05:33 م
شهدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ومحافظ أسوان اللواء مجدى حجازي، وأمين الصندوق الاجتماعي للتنمية نيفين جامع، توقيع 3 عقود إقراض متناهي الصغر، اليوم الاثنين، خلال زيارتهم إلى محافظة أسوان.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي - في بيان اليوم الاثنين - أن الحضور شهدوا توقيع مشروعات لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل حقيقية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الجمعيات الأهلية، حيث وقعت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية مع محمد الإبياري رئيس جمعية رجال الأعمال بأسوان مشروع بدايتي للإقراض المتناهي الصغر بقيمة 2.37 مليون جنيه.
ووقع مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالصندوق الاجتماعي للتنمية مع أمين صندوق مؤسسة المركز العربي للخدمات والتنمية عقد مشروع “فني المستقبل” بمنحة بقيمة 1.48 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث من المنتظر أن يستفيد من المشروع نحو 250 شخصا ويوفر 200 فرصة عمل.
كما وقع مدحت مسعود مع أدهم سعدى حسن رئيس مجلس إدارة جمعية أم شلباية ملحق عقد مشروع “تدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل حقيقية” بمنحة بقيمة نصف مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع 70 شخصا ويوفر 50 فرصة عمل.
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