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بابا الفاتيكان يدين الهجوم المسلح على أحد المساجد في كندا
مفتي الجمهورية في لقاء مع بابا الفاتيكان‎

بابا الفاتيكان يدين الهجوم المسلح على أحد المساجد في كندا

الإثنين، 30 يناير 2017 05:17 م

أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الاثنين، الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبك الكندية، داعيا إلى الاحترام المتبادل والسلام بين الأفراد أصحاب المعتقدات المختلفة.

وأعرب البابا عن تعازيه جراء الحادث في رسالة خطية سلمها شخصيا إلى أسقف مدينة كيبك والذي كان في روما وعاد إلى كندا بصورة عاجلة عقب الحادث.

وأضاف البابا -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أنه يصلي من أجل من قتلوا وأصيبوا، معربا عن إدانته الشديدة للعنف والذي يولد المعاناة.

من جانبه، أعرب مكتب الفاتيكان للعلاقات مع المسلمين عن إدانته الشديدة للحادث، قائلا إن المذبحة داخل المسجد انتهكت قدسية الحياة والاحترام للمصلين في مكان العبادة.

وكان 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، جراء إطلاق النار على القسم المخصص للرجال بالمركز الإسلامي الكائن بمنطقة سانت فوى فيما أعلنت السلطات ضبط شخصين على خلفية الحادث.

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