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مشتبه به فى الهجوم على مسجد "كيبيك" بكندا يسلم نفسه للشرطة
هجوم على مسجد بكندا

مشتبه به فى الهجوم على مسجد "كيبيك" بكندا يسلم نفسه للشرطة

الإثنين، 30 يناير 2017 05:20 م

أفاد المفتش فى شرطة كيبك، دونى توركوت، اليوم الاثنين، أن أحد المشتبه بهما فى عملية إطلاق النار داخل مسجد المدينة اتصل بالشرطة لتسليم نفسه.

وقال توركوت، أن الشاب وعمره بين أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات، اتصل برقم الطوارئ، أمس الأحد، وتحديدًا بعد 15 دقيقة على الهجوم الذى أوقع ستة قتلى، وحدد للشرطة مكان وجوده لتوقيفه، بعدما تم إلقاء القبض على المشتبه به الأول.

كانت الشرطة الكندية قد ألقت القبض على شخصين، قالت إنهما نفذا الهجوم على مسجد فى مقاطعة “كيبيك” الكندية، ووفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية، قالت الشرطة إنهما طالبان، أحدهما من أصول مغربية.

وكان الحادث قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح ثمانية آخرين، فى إطلاق نار على مصلين فى مسجد بـ”كيبيك”، فى اعتداء وصفه رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، بـ”الإرهابى”.

وأعلنت الناطقة باسم إدارة الأمن فى “كيبيك، كريستين كولومب، فى تصريحات للصحفيين، أن الشرطة تمكنت من القبض على الشخصين المشتبه فى تنفيذهما الاعتداء الذى تتعامل معه “كعمل إرهابى”.

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