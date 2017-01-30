”هواية تصل لدرجة الهوس”، هذا ما وصلت إليه “الافوكاتو” ياسمين محمود خريجة كلية حقوق والتى أسست جروبا خاصا على الفيس بوك لتلقى أوردر أاشهر الاكلات واعدادها بالطريقة “البيتى” .

ورغم صغر سنها ، وكونها مسئولة عن طفل رضيع الا أن هذا لم يشكل لها عائقا عن حب تلك الهواية ومحاولة استغلالها فى شغل وقت الفراغ واقامة مشروع خاص بها .

جروب ياسمين يتلقي طلبات الطبيخ والحلويات ، بأسعار زهيده لا يتعدى مكسبها فيها جنيه واحد فهى فى الاساس لا تهدف للربح بقدر ما تهدف للاحساس بقيمة العمل وممارسة الهواية ، وبالفعل لاقت الفكرة رواجا فى أوساط عائلتها والمقربين منها وزاد الطلب علي أكلاتها من الاصدقاء والمعارف والجيران .

حاورتها شبكة الإعلام العربية “محيط”، وكان الحوار كالتالى :

متى بدأت تعلم الطبخ ؟

بدأت هوايتي في الطبخ ، منذ نعومه أظافري، فكنت أجلس مع والدتي وأشاهدها وهي تقوم باعداد الطعام، بالإضافة إلى شغفى بمتابعة برامج الطبخ ، وأصبحت تدريجيا ماهرة في صناعة الحلويات بجميع أنواعها، ثم المأكولات العادية بجميع أصنافها .

ومن أين جاءتك فكرة جروب الفيس بوك؟

زوجي هو من شجعني على تنمية مهارة الطبخ لدي، فلم يتوقع أحد أن تقوم عروسة في بداية زواجها باعداد طعام مثل طعام المطاعم الكبرى، والكل كان مندهشا من الأكل الذي أقوم بإعداده، ومن هنا شجعني زوجي على إنشاء جروب وعمل طعام جاهز لربات البيوت فى مقابل جنيهات بسيطة .

وماهى ضماناتك للعميل ؟

اقوم بطمأنة العميل تماما للجودة من خلال توضيح نوعية اللحوم التى استخدمها وبيان الاشتراطات الصحية لاعدادى للطعام فأقول لهم :” لحوم بلدي ١٠٠٪ من عند الجزار ، فراخ بلدي ١٠٠٪ من عند الفرارجي ، الأدوات المستخدمه في الأكل أنضف الأنواع في السوق ، نضافه واهتمام بالأكل وتنظيف الفراخ ممتاز بلبس جوانتي وبونيه علي الشعر وأنا بشتغل في اي أكل ، أنضف أنواع التغليف في السوق من ناحيه الجوده والحفاظ علي الأكل علب بلاستيكيه مجهزه تمام لوضع أي مأكولات بها تغليف كب كيك في علب مخصصه ليه يعني مافيش قلق وهتجرب بنفسك ، والأسعار في متناول الجميع بضيف علي سعر الحاجة الي بشتريها الأدوات المستخدمه فيه ومكسب بسيط جداً نظير التعب والمجهود “.

وما هي الطريقة التي يتواصل بها معك العميل؟

عن طريق واتس اب ، وجروب الفيس بوك، والرقم الأرضي ، حيث تقوم ربة المنزل بالأتصال وتحديد الأصناف التي تريدها، وخلال 24 ساعة يكون الطلب جاهزا ، وتستطيع المجيء لاستلام الطلب من منزلي أو عن طريق دليفري يقوم بتسليمها الطلب ويتم حساب التكلفة عليها.

هل تستطيعين تجهيز كميات طعام رغم أنك بمفردك؟

بالتأكيد أستطيع تجهيزها في أسرع وقت، خاصة أنني اقوم بعمل وجبات جاهزة وأضعها في الفريزر، مثلا أقوم بتتبيل اللحوم والفراخ ، وعمل الهامبورجر و السناكس ، والشيش طاووق، وما على ربة المنزل الا تسويتها مباشرة ، دون تعب أو مجهود ، خاصة الأم الموظفة والعاملة ، كما أننى حددت موعد لخدمة استلام الطلبات وهو من الساعة 9 حتى 12 ظهرا، ومن 2 إلى 6 مساءا.

كيف يتم حساب هامش الربح ؟

عن طريق جمع تكلفة كل المنتجات التي اشتريتها وأبدأ في تقسيمها، وأخرج لي هامش ربح نصف جنيه أو جنيه، فهدفي ليس المكسب الآن، ولكن الأنتشار وممارسة هوايتي المفضلة.

ولكن مع ارتفاع الاسعار كل يوم .. كيف تستطيعين حساب تكلفة الأكلة كل يوم؟

الأسعار اقوم بحسابها حسب يوم شرائها الفعلى ، خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع ، كما أنني أقوم بشراء كميات من اللحوم و الفراخ والسلع الأساسية، وأخزنها بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية من حيث ممد التخزين والصلاحية فانا حريصة جدا على القراءة عن الجوانب الصحية والاساليب السليمة لحفظ المأكولات .

وما هي أول أكلة قدمتيها بعد الزواج؟

أول أكله بعد الزواج هي المكرونة بالشاميل، ورغم أن معظم الفتيات في أول الزواج لا يوجد لديهن الخبرة في عمل الأكل، إلا أنني من أول يوم “والكل يشكر في أكلي” .

ما هي النصيحة التي تقدميها لربات البيوت ؟

أن تبتعد عن الوجبات الجاهزة “التيك اواى” قد الامكان ، وتتجه إلى اعداد الطعام بنفسها في المنزل ، فسبب ارتفاع معدلات الأمراض والسرطانات هي الوجبات الجاهزة والمواد الحافظة ، وأندهش عندما أجد الأم تطعم أطفالها مواد حافظة وأطعمة مجهولة المصدر.