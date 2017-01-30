شدد محافظ الإسكندرية رضا فرحات علي تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة الحمولات الزائدة لسيارات النقل لما ينجم عنها من انهيار وتدهور الطرق وارتفاع حوادث الطرق السريعة وتشويه المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد فرحات أن ما تخلفه سيارات النقل الثقيل والشاحنات من تدهور أعمال الرصف يكبد الدولة تكاليف مالية عالية لصيانة الطرق وإعادة رصفها ، موضحاً أن هذه الأضرار يمكن تفاديها عن طريق التزام مركبات النقل والشاحنات بالحمولات القانونية أثناء انتقالها ، وبالتنسيق مع إدارة الطرق والكباري وإدارة مرور الإقليم للحد من ظاهرة الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات التي تستخدم في نقل الحمولات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد، وتجريم السائقين المخالفين في الحمولات بالحبس والغرامة.

وأضاف المحافظ - وفق بيان أصدرته محافظة الإسكندرية - إن المتسبب في تلك الظاهرة من مالكي السيارات ليس لديهم أدنى قدر من المسئولية تجاه الوطن، فهم يتكسبون ويسهمون في تشويه المظهر الحضاري للشوارع وإهدار المال العام ويتسببون في الحوادث حيث يفاجأ السائقون بتلك الانهيارات بجانبي الطرق فتحدث الكارثة التي تتسبب في مصرع العشرات من المواطنين.

وفِي سياق متصل أمر فرحات بإيقاف والتحفظ على لودر وسيارة نقل ثقيل تقوم بنقل الرمل ومعدات البناء من المحاجر، وكلف رئيس حي شرق بتغريم اللودر وسيارة النقل وسحب الرخص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.