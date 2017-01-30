قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة لمدة خمسة أيام اعتبارا من السبت 11 فبراير المقبل، وحتى الـ 15 من الشهر ذاته.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الاثنين - أن باب التنازلات والطعون سيفتح من 16 إلى 20 فبراير، وتعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 20 فبراير2017.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي يوم الجمعة 3 مارس2017 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة اجتماعا السبت المقبل لبحث كافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية للانتخابات وتحديد اللجنة المشرفة عليها.